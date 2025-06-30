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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٤٥ م

خبير قرغيزي: قائد الثورة الاسلامية أصبح رمزًا عالميًا للمقاومة

خبير قرغيزي: قائد الثورة الاسلامية أصبح رمزًا عالميًا للمقاومة

كتب خبير قرغيزي في مذكرة تحليلية: في عالمٍ حلت فيه التنازلات محل المبادئ، أصبح آية الله الخامنئي، قائد الثورة الاسلامية رمزًا عالميًا للمقاومة ضد الكيان الغربي المفروض، بزهده الشخصي وسلطته الروحية وصموده السياسي.

أفادت وكالة مهر للأنباء في مذكرة تحليلية نُشرت على موقع "أوراسيا توداي" الإخباري، كتب قادر مالكوف: في ظل الصمت العام للدول (الدول الإسلامية) تجاه فلسطين، تُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي حافظت على موقفها المبدئي.

وفي إشارة إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي، أضاف: طهران لا تُصرّ على قول الحقيقة فحسب، بل تُؤكد أقوالها بالأفعال. لكن هذا الصمود يأتي بثمن باهظ؛ العقوبات، والتهديد المستمر بالتدخل العسكري، هي ثمن رفض الاستسلام لإملاءات القوى العظمى.

وأشار الخبير القيرغيزي إلى أن هذا الاستعداد لدفع ثمن باهظ للمبادئ هو ما يجعل إيران رمزًا للمقاومة لدى ملايين البشر حول العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1960096

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