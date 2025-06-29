آية الله مكارم شيرازي : من يهدد قائد الثورة والمرجعية الإسلامية فهو محارب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد آية الله ناصر مكارم شيرازي، على ضرورة أن يعمل جميع المسلمين حول العالم على ردع هؤلاء الأعداء وجعلهم نادمين لقاء تصاريحهم وأفعالهم الخاطئة.

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي وقادة الكيان الصهيوني ضد قائد الثورة الإسلامية والمرجعية الشيعية، تقدم جمع من المؤمنين باستفتاء إلى هذا المرجع الديني بخصوص واجبات المسلمين تجاه هذه التهديدات حيث أجاب سماحته على هذا الاستفتاء كما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

أي شخص أو نظام يهدد القيادة والمرجعية أو (لا سمح الله) يعتدي عليهما، بقصد الإضرار بالأمة الإسلامية وسيادتها، فحكمه حكم المحارب؛ وعليه فإن كل تعاون أو دعم له من قبل المسلمين أو الحكومات الإسلامية حرام.

يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يردعوا هؤلاء الأعداء ويجعلونهم نادمين على أقوالهم وأفعالهم الخاطئة، وإذا تحملوا في سبيل ذلك مشقة أو خسارة، فلهم أجر المجاهد في سبيل الله؛ حفظ الله المجتمع الإسلامي من شر الأعداء، وعجّل في ظهور صاحب العصر والزمان.

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