قاليباف يهنئ المنتخب الايراني لكرة الصالات للصم بفوزه ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر قاليباف في بيان اليوم الاثنين بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات للصم ببطولة العالم الخامسة، هذا الفوز مصدر فرح وكتب: "لقد حقق شباب بلادنا الفخور هذا النجاح للمرة الرابعة في منافسة صعبة مع خصوم أقوياء ومشهورين في هذا المجال وكرروا قدرتهم وحماسهم في الساحات الدولية".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المنتخب الوطني العزيز لكرة الصالات للصم، الذين أهدوا انتصاراتهم في هذه المرحلة من البطولة لشهداء الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني، وأهنئ اللاعبين والجهاز الفني ومدربيهم وعائلاتهم، والأوساط الرياضية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على هذا النجاح. آمل أن نشهد دائمًا فخر شباب الوطن الإسلامي في جميع المجالات.

يذكر ان منتخب إيران لكرة الصالات للصم توج بطلاً للعالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على البرازيل في نهائي النسخة الخامسة من البطولة.

وفي هذا المباراة التي جرت في روما الجمعة ، تغلب المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات للصم على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-0 ، ليُتوّج بطلاً للعالم للمرة الرابعة.