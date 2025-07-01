أهم تصريحات قاليباف خلال حرب الـ 12 يوماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في تصريحاته حول الهجوم الصهيوني على إيران الذي استمر 12 يومًا، أفعال الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكدًا على قدرة البلاد الدفاعية، واستعدادها للرد، ووحدة الشعب في الدفاع عن إيران. كما أعلن قاليباف تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية.

فيما يلي أهم تصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال حرب الاثني عشر يومًا:

* بهجومه على المراكز السكنية، أثبت الكيان الصهيوني المجرم أنه أكبر عدو للبشرية وأشرس عدو للأمة الإيرانية.

* اليوم، يقف جميع أبناء الشعب، حتى معارضي الجمهورية الإسلامية، دفاعًا عن إيران الحبيبة.

* لن يصمد الكيان الصهيوني يومًا واحدًا دون مساعدة أمريكا في مواجهة عملياتنا الهجومية.

* سنضرب أينما نشاء.

* نعتبر الهجوم الأمريكي على منشآتنا النووية هجومًا على المؤسسات الدولية الرسمية.

* الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، هو هجوم على الدبلوماسية والعقلانية.

* سنردّ على أمريكا حتمًا ردًا سيجعل ترامب المقامر يندم على مهاجمة إيران الحبيبة.

* فشل العدو في تحقيق أهدافه في وقف التخصيب وبرنامج الصواريخ.

* إيران تُعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن منشآتها النووية.

* موقف الرئيس الأمريكي المُقامر جزء من خطة عملية نفسية لإثارة الخوف في الرأي العام وإرباك حسابات المسؤولين.

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