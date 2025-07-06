الرئيس البرازيلي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل، استقبل سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة السابعة عشرة لقادة دول مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.



وقد انضمت إيران إلى عضوية مجموعة بريكس منذ مطلع عام 2024. وتضم بريكس 11 عضواً أساسياً و11 عضواً شريكاً.



وتُعقد القمة السابعة عشرة لقادة بريكس يومي لـ 5 و6 يوليو تحت شعار: "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية".



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