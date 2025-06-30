بزشكيان: وحدة الشعب الايراني السبب الرئيسي في انتصارنا في حرب ال 12 يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، شارك مسعود بزشكيان في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الراحل، وزوجته، وابنته، والتي أقيمت بحضور عدد كبير من المسؤولين العسكريين والحكوميين في حسينية فاطمة الزهراء (ع) بطهران.

وعلى هامش المراسم، صرّح الرئيس في مقابلة صحفية بأننا لم نرَ من أمثال الشهيدين باقري وسلامي وغيرهما من شهداء الحرب الأخيرة سوى الصدق والإخلاص في العقيدة والسعي لخدمة الشعب ورفعة الوطن. كما صرّح قائلاً: "كان لشخصٍ مثل الشهيد باقري نظرةٌ وتحليلٌ منطقيٌّ، وغيابُ أمثاله اليومَ خسارة كبيرةٌ لنا".

وأكّد بزشكيان أن الناسَ كانوا يرونَ ويعرفونَ أمثالَ الشهيد باقري كقائدٍ عسكريٍّ أكثرَ من اطلاعهم على أفكاره وآرائه، مضيفًا: "من المناسبِ أن تُتاحَ للناسِ أفكارُ وآراءُ وسيرُ حياةِ أمثالِ الشهيدِ باقري ليفهموا بشكلٍ أفضلَ ما فقدناه من كنوزٍ ثمينة".

وأشارَ الرئيسُ إلى أن العدوَّ لطالما سعى إلى القضاءِ على نُخبِنا، وقال: "لطالما سعى الأعداءُ إلى مثلِ هذه الأعمال، وعلينا اليومَ أن نكونَ أكثرَ حرصًا من أيِّ وقتٍ مضى على أبناءِ بلدِنا الكرامِ والنُّخبةِ والمثقفين".

وأكّد بزشكيان أن القدراتِ الدفاعيةَ والصاروخيةَ لم تكن وحدها ما أدّى إلى انتصار إيران في حربِ الاثني عشرَ يومًا، بل كانت وحدةُ الشعبِ وتماسكُه وصمودُه وتضامنُه هي الأسبابُ الرئيسيةُ لانتصارنا، مشيرا الى ان الأعداء كانوا يأملون أن ينزل الشعب إلى الشوارع احتجاجًا بعد العدوان العسكري، وأن تُسقط الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب أحبط مؤامرة العدو، مؤكدا انه إذا كان لدينا وحدة وتنسيق داخل البلاد ومع الدول المجاورة في المنطقة، فلن يتمكن الكيان الصهيوني ولا أي جهة أخرى من الاعتداء على الدول الإسلامية بسهولة.