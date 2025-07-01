الهزات الارتدادية للانتقام الإيراني مستمرة؛ الكشف عن الخسائر في معهد وايزمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، اعترف رئيس معهد وايزمان للأبحاث الصهيونية: إن تكلفة الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية الإيرانية على المعهد تصل إلى 2 مليار شيكل.

وأضاف: "تكلفة شراء مجهر واحد فقط في هذا المعهد البحثي تزيد عن مليون دولار". دمرت الهجمات الصاروخية الإيرانية 52 مختبراً وألحقت أضراراً بـ60 مبنى آخر.

تم تأسيس هذا المعهد البحثي، الذي استهدفته إيران، في عام 1934 في مدينة روهوفوت المحتلة.

يُعتبر معهد الأبحاث من أبرز مراكز الأبحاث لإنتاج الأسلحة لمنظمة الهاغاناه الإرهابية. وقد أثارت هذه المنظمة الرعب والهلع بين الفلسطينيين بأعمالها الإرهابية إبان قيام الكيان الصهيوني.

ويتعاون هذا المعهد البحثي أيضًا مع الجيش الإسرائيلي وشركة إلبيت سيستمز في مجال الأسلحة.

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