  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ م

عراقجي ينتقد عدم ادانة مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للعدوان الصهيوني على ايران

عراقجي ينتقد عدم ادانة مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للعدوان الصهيوني على ايران

انتقد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي عدم إدانة هذه الهجمات من قبل هيئتين دوليتين مسؤولتين، هما مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، تباحث هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حول آخر التطورات في المنطقة بعد توقف الحرب الإسرائيلية على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني: المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول الإسلامية والمنظمات الإقليمية المهمة، أدان العدوان الإسرائيلي على إيران.

وانتقد عراقجي عدم إدانة هذه الهجمات من قبل هيئتين دوليتين مسؤولتين، هما مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكد وزير الخارجية الإيراني: نسعي بجدية لتحديد هوية المعتدي ودفع التعويضات.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية المصري عن ارتياحه لتوقف العدوان الإسرائيلي، وأكد استمرار مصر في بذل الجهود للمساعدة في خفض التوتر في المنطقة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

رمز الخبر 1960110

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات