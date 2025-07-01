منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدين بقوة العدوان الصهيوني – الامريكي على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في بيان بشأن الوضع في الشرق الأوسط أصدره الوزراء خلال اجتماع لهم في منتجع تشولبون أتا في قرغيزستان. وقال البيان: "نحن وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نعرب عن بالغ القلق إزاء التصعيد الخطير للتوتر في الشرق الأوسط. ونندد بقوة العمل العسكري ضد جمهورية إيران الإسلامية، والذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.."

وأكد الوزراء أن "أي هجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة النووية، غير مقبولة بتاتا وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، كما أنها تزيد مخاطر زعزعة الاستقرار في كامل المنطقة، وقد تؤدي إلى عواقب مدمرة على السلام والاستقرار العالميين."

وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال "تقوض الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

ودعا وزراء خارجية دول الأمن الجماعي في بيانهم إلى منع أي غارات جديدة على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد الوزراء أنه لا يوجد بديل لتسوية سلمية دبلوماسية سياسية للوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرين في هذا السايق إلى التصريحات الأخيرة للقيادة الإيرانية التي جددت فيها "التزامها الثابت بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية."

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