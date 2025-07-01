بزشكيان: العدوان الصهيوني - الامريكي على ايران استهزاء بالقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الايراني الى المؤتمر الدولي بعنوان "تمويل التنمية" باستضافة اسبانا؛ وقرأها سفير الجمهورية الاسلامية في مدريد "رضا زبيب" بصفته الممثل الخاص للرئيس بزشكيان الى هذا الحدث الدولي.

واوضح رئيس الجمهورية الاسلامية عبر خطابه هذا، جوانب عن العدوان الصهيوني والامريكي، ومواقف ايران حول تمويل التنمية وضرورة تحوّل النظام المالي الدولي في هذا السياق.

السفير الايراني لدى اسبانيا والذي تراس احد اجتماعات المؤتمر، عرض خلال قرائته الجانب المتعلق بالعدوان الصهيوني والامريكي من خطاب الرئيس بزشكيان، عرض صورة فوتوغرافية تظهر عشرات الاطفال الايرانيين الذين استشهدوا من جراء هذا العدوان الاثم، وقال : ان العدوان الصهيو امريكي الذي اسفر عن استشهاد واصابة اكثر من 6 الاف مدني في ايران، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة ومعاهدة عدم الانتشار والقواعد الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان الدولية.

واعتبر الرئيس الايراني في هذا الخطاب، ان العدوان الصهيوني شكّل استهزاء بالجهود الدولية الهادفة الى تعزيز التعددية واحترام القانون الدولي؛ مطالبا الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة بادانة هذا العدوان اللاقانوني.

وفيما استذكر الاهمية الاساسية للتعددية، وصف رئيس الجمهورية الاسلامية النزعات الاحادية القسرية للكيان الامريكي بدءا من الحظر وصولا الى العدوان العسكري، بانه حجر عثرة امام تنمية الشعوب والتي تدخل في حيز الحقوق الانسانية باعتبارها حقوق لا يجوز حرمان اي دولة منها.

كما تطرق الرئيس بزشكيان الى التمييز الاقتصادي والتجاري والمالي الذي يمارس بحق الدول النامية، معربا عن اسفه لمشاهدة تلك الظواهر في المنظمة المالية الدولية، ومطالبا باصلاح الاجراءات ذات الصلة في سياق تحسين وضع الدول النامية.

وفي ختام رسالته، تطلع پزشکیان بان يُعالج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وبشكل فعّال، التحديات التي تواجه الدول النامية وأن تُفضي قراراته إلى خطوات عملية ملموسة بهذا الاتجاه.

يذكر ان المؤتمر الدولي هذا، بدأ اعماله اليوم الإثنين في مدينة اشبيلية الاسبانية، بمشاركة ما يزيد عن 150 دولة، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين؛ على ان يستمر حتى يوم غد الأربعاء.