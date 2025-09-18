بزشكيان: تكريم الشاعر شهريار هو تكريم تراث عظماء الثقافة الايرانية والادب الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس بزشكيان في رسالة وجهها الى المؤتمر الدولي لتكريم الشاعر شهريار ان تكريم شهريار هو تكريم تراث عظماء الثقافة الايرانية والادب الفارسي اللذين حافظ ويحافظ عليهما اناس كشهريار، التراث الزاخر بحب الحياة والانسان والقيم الانسانية السامية.

واكد انه يمكن رؤية ايران الاسلامية في شعر شهريار، ايران التي تضم جميع الاذواق والتنوعات. ان شعر شهريار حافل بالابداع والذوق والتفكير، وفي ديوانه ثمة اشعار تعكس حب ايران.

وتابع رئيس الجمهورية ان ايران هي ارض الشعر والادب والملحمة والعرفان والعشق، وفي هذا الخضم، فان امير الشعر الفارسي ابقى على سراج الشعر ومرآته لا سيما الغزل، منيرا في عصرنا.

وحيى الرئيس بزشكيان في الختام اسم وذكرى شهريار أمير الشعر الفارسي معربا عن تقديره للقائمين على هذا المؤتمر الدولي وعن امله بان يبقى مصباح الشعر الفارسي وضاء منيرا، المصباح الذي يضع بين يدي البشرية معنى التوحيد والعشق والسلام.

وانهى رئيس الجمهورية رسالته بقصيدة شعرية للشاعر شهريار، تحمل في طياتها رسالة حب الحياة.