بالصور والأفلام.. ايران تكتسي بالسواد في ذكرى تاسوعاء الحسيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، وتزامناً مع ذكرى تاسوعاء الحسينية، نسبة إلى حامل لواء كربلاء، حضرة أبو الفضل العباس (عليه السلام)، يسود الحزن الشعب الإيراني الإسلامي في كل أرجاء هذه الأرض.

وقد أظهر المعزون الحسينيون حبهم وإخلاصهم لباب الجوايج من خلال تنظيم مجاميع وتجمعات.

وبهذه المناسبة الاليمة شهدت ايران مراسم خاصة لاحياء هذه الذكرى الاليمة، مجددين العهد بالسير على خطا الامام الحسين عليه السلام.

وقد لبست البلاد طيلة الايام التسعة الماضية من شهر محرم الحرام ثوب الحزن والعزاء.

إن إقامة محطات الصلاة وتقديم الخدمات للزائرين الحسينيين هي مظاهر أخرى لمحبة الإيرانيين وإخلاصهم لسيد الشهداء أبو الفضل العباس (عليه السلام) وشهداء كربلاء.

إقامة تجمع كبير للمعزين الحسينيين في الحرم الرضوي المقدس

مع ذكرى تاسوعاء وعاشوراء الحسينية، تفتح العتبة الرضوية المقدسة، كما في الأعوام السابقة، ذراعيها أمام جموع المعزين الحسينيين من جميع أنحاء البلاد، وكذلك المعزين من البلدان الإسلامية الأخرى. ويجتمع حشد من محبي مدرسة سيد الشهداء (عليه السلام) في هذا المرقد الشريف حزناً على شهادة سيدنا أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).

مراسم تاسوعاء الحسيني في محافظة كرمانشاه - سر بل ذهاب

مراسم تاسوعاء الحسيني في الخليج الفارسي