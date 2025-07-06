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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م

الرئيس الایرانی يحضر مراسم عزاء عاشوراء وصلاة الظهر في تبريز

الرئيس الایرانی يحضر مراسم عزاء عاشوراء وصلاة الظهر في تبريز

شارك رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في مراسم عزاء يوم عاشوراء بحضور تجمع المعزين الحسينيين في تبريز.

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رمز الخبر 1960275
جواد ماستری فراهانی

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