الرئيس الایرانی يحضر مراسم عزاء عاشوراء وصلاة الظهر في تبريز

شارك رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في مراسم عزاء يوم عاشوراء بحضور تجمع المعزين الحسينيين في تبريز.