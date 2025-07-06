https://ar.mehrnews.com/news/1960275/ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ٣:٢١ م رمز الخبر 1960275 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ٣:٢١ م الرئيس الایرانی يحضر مراسم عزاء عاشوراء وصلاة الظهر في تبريز شارك رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في مراسم عزاء يوم عاشوراء بحضور تجمع المعزين الحسينيين في تبريز. تحميل 4 MB رمز الخبر 1960275 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو والصور...اقامة مراسم عزاء ركضة طويريج في كربلاء المقدسة الشيخ قاسم: مستعدون للسلم وبناء الدولة وكذلك لمواجهة "إسرائيل" ولن نقبل بالتطبيع بالصـور..مراسم حرق الخيم في عاشوراء الامام الحسين(ع سمات الرئيس الايراني مسعود بزشكيان محرم الحرام عاشوراء مدينة تبريز
تعليقك