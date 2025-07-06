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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م

بالفيديو والصور...اقامة مراسم عزاء ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

بالفيديو والصور...اقامة مراسم عزاء ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

اقیمت ظهر الیوم الاحد مراسم عزاء رکضة طویریج فی کربلاء المقدسة.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت في مدينة كربلاء المقدسة مراسيم "ركضة طويريج" بمشاركة جموع المعزين، حيث تهرول باتجاه مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" ومنه الى مرقد أخيه العباس "عليه السلام" في طقوس تقام بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام.

وأحيت جموع المسلمين مراسيم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث اتخذت محافظة كربلاء المقدسة جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

/انتهى/

رمز الخبر 1960274
جواد ماستری فراهانی

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