الشيخ قاسم: مستعدون للسلم وبناء الدولة وكذلك لمواجهة "إسرائيل" ولن نقبل بالتطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد الشيخ قاسم أن المقاومة تواجه الاحتلال "الإسرائيلي" من موقع الدفاع عن لبنان، مشدّداً على أن "هذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها" وأن "التحرير واجب ولو طال الزمن".

وتساءل: "كيف تريدوننا أن نتوقّف، فيما العدو مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلّم به، وفي رقبتنا أمانة الشهداء"؟

كما أوضح الشيخ قاسم أن المقاومة الحالية هي امتداد لمقاومة الإمام موسى الصدر والشهيد السيد حسن نصر الله، وهي ستحفظ العهد، مضيفاً أن "جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة حتى ولو كانت الظروف صعبة".

"ستبقى جذوة المقاومة مشتعلة، حتى ولو كانت الظروف صعبة".

اتفاق وقف النار لا يوقف المقاومة

وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال الشيخ قاسم إنه يُفترض أن يوقف العدوان، إلا أن الاحتلال ارتكب آلاف الانتهاكات، مؤكّداً أن "التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام.. ولا يمكن لأحد أن يطلب من المقاومة تليين مواقفها أو ترك سلاحها ما دام العدوان مستمراً".

كما لفت الشيخ قاسم إلى أن المقاومة تمثّل خط الدفاع الأول عن لبنان، مؤكّداً أنه "لولا المقاومة التي تستطيع أن تدافع بالحد الأدنى، لاستباحت إسرائيل القرى والبلدات اللبنانية".

"تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ثم الانتقال إلى النقاش"

وأوضح الأمين العام أنه على الاحتلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، عبر الانسحاب ووقف العدوان والطيران، وإعادة الأسرى وبدء الإعمار، مشدّداً على أن المقاومة مستعدة للنقاش بعدها.

"لا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان. ويجب على "إسرائيل" تطبيق المرحلة الأولى أي الاتفاق عبر الانسحاب ووقف العدوان والطيران، وأن تعيد الأسرى وأن يبدأ الإعمار."

"حقوقنا أو باطلهم"

وتابع الشيخ قاسم: "لا يوجد مكان للاستسلام عندنا، ونحن رجال الميدان، ومعادلتنا هي: حقوقنا أو باطلهم".

وأشار إلى استعداد حزب الله لبناء الدولة بقدر الاستعداد للمواجهة، قائلاً: "لن نتخلى عن حقوقنا أياً تكن التضحيات".

"نحن رجال الميدان ومعادلتنا هي "حقوقنا أو باطلهم. ونحن مستعدون للسلم وبناء الدولة، وكذلك مستعدون للمواجهة والدفاع، ولن نتخلى عن حقوقنا أياً تكن التضحيات".

"المعادلة الأميركية – الإسرائيلية سخيفة"

كما اعتبر الشيخ قاسم أن المعادلة التي تطرحها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وتقول: "إما أن تستسلموا أو نقتلكم"، هي معادلة سخيفة تم تجاوزها، مضيفاً: "نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ التي هي أساس قدرتنا الدفاعية، ونحن مصرّون على أن نعيش في بلد سيّد حر وعزيز".

"نحن وحركة أمل على قلب واحد"

وأوضح الأمين العام لحزب الله أن الحزب لا يفتقر إلى القوة أو الفاعلية، موضحاً: "يكفينا شرفاً أننا في حزب الله وحركة أمل على قلب واحد في كل مواجهة".

"يكفينا شرفاً أننا في حزب الله وحركة أمل على قلب واحد في كل مواجهة. نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ التي هي أساس قدرة دفاعنا ومصرون على أن نعيش في بلد سيد حر وعزيز."

تحية إلى غزة وإيران واليمن

وفي خطابه لمناسبة ذكرى عاشوراء ،وجّه الشيخ قاسم تحية إلى أبناء قطاع غزة، مؤكّداً أنهم "من أشرف الشعوب في العالم وخيرة أهل الأرض"، وأن "فلسطين ستبقى لأهلها وسنبقى إلى جانبهم".

وحيّا الشيخ قاسم اليمن "شعلة الجهاد والنخوة"، مؤكّداً أنه شكّل أنموذجاً فريداً تمكّن من أن يذل أميركا و "إسرائيل".

كما توجّه بالتحية لقائد الثورة والجمهورية في إيران السيد علي خامنئي، قائلاً إنه "ظلّلنا بشجاعته وإيمانه ودعمه وتوجيهه"، وللشعب الإيراني الذي "تماسك ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها".

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