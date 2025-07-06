https://ar.mehrnews.com/news/1960282/ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ٦:٥٦ م رمز الخبر 1960282 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ٦:٥٦ م بالصـور..مراسم حرق الخيم في عاشوراء الامام الحسين(ع اقيمت بعد ظهر اليوم مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران تذكيرا بما فعله بني امية بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام واصحابه الأوفياء بأهل بيت الامام. مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران رمز الخبر 1960282 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة السيد الحوثي: نؤكد ثباتنا على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني الرئيس الایرانی يحضر مراسم عزاء عاشوراء وصلاة الظهر في تبريز بالفيديو والصور...اقامة مراسم عزاء ركضة طويريج في كربلاء المقدسة سمات عاشوراء استشهاد الامام الحسين حرق الخيم مراسم عزاء الامام الحسين (ع)
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