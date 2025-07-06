بالصـور..مراسم حرق الخيم في عاشوراء الامام الحسين(ع

اقيمت بعد ظهر اليوم مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران تذكيرا بما فعله بني امية بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام واصحابه الأوفياء بأهل بيت الامام.