  1. مالتي مدیا
  2. الصور
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٦:٥٦ م

بالصـور..مراسم حرق الخيم في عاشوراء الامام الحسين(ع

بالصـور..مراسم حرق الخيم في عاشوراء الامام الحسين(ع

اقيمت بعد ظهر اليوم مراسم حرق الخيم في العاشر من محرم وسط طهران تذكيرا بما فعله بني امية بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام واصحابه الأوفياء بأهل بيت الامام.

رمز الخبر 1960282
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات