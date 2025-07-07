الرئيس الايراني يهنئ ذكرى استقلال فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تهنئة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أشاد الرئيس بزشكيان بشجاعة وروح الحرية التي تحلى بها قادة البلاد التاريخيون، مثل سيمون بوليفار، وإلهام الحركات المناهضة للاستكبار والساعية إلى العدالة في أمريكا اللاتينية والعالم، كما أشاد بالتزام الشعب الفنزويلي ورجال الدولة بمبادئ وأفكار أبطالهم الوطنيين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في تعميق وتعزيز العلاقات الأخوية بين الحكومتين والشعبين الصديقين إيران وفنزويلا في ضوء التصميم والإرادة الراسخة من كبار المسؤولين في البلدين لتوسيع العلاقات على نحو شامل، وأكد: إن الظروف العالمية والعقوبات الجائرة ضد البلدين تستلزم التنفيذ السريع لوثائق التفاهم التي تم التوصل إليها وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

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