الرئيس الإيراني: سر نجاحنا في مواجهة العدوان الصهيوني هو وحدة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش اجتماع لاستعراض أعمال واحتياجات محافظة اردبيل خلال زيارة مفاجئة لرئيس الجمهورية اليها، أشار الرئيس بزشكيان إلى صمود الشعب الإيراني ووحدته في وجه عدوان الكيان الصهيوني، وأضاف: "لقد وضع الشعب الإيراني كل خلافاته جانبًا لحماية أراضي البلاد، ووقف في الميدان بوحدة، وهذا هو سر نجاحنا".

وأضاف: "لقد برز أهالي محافظة أردبيل في ساحة المعركة بتضحيات وشجاعة ورجولة، وجعلوا العدو ييأس".

وأضاف مشيرًا إلى خطة الحكومة لبناء المدارس بمشاركة الجمهور والجهات المانحة: "يجب أن نخطط بطريقة لا تُحرم أي طالب من بيئة تعليمية".

وأضاف بزشكيان: "بالإضافة إلى تطوير البيئات التعليمية، يجب أن يكون تحسين جودة التعليم أولوية أيضًا، حتى يُهيئ الجيل القادم بالمعرفة والبصيرة والوعي لحكم البلاد".

وأكد على أهمية تربية جيل الشباب على الإيمان والمعرفة وروح التضحية، وأضاف: "يجب على الطلاب أن يُنشئوا إيرانيين جديرين، أكفاء، وملهمين للمنطقة".

كما أشار الرئيس إلى عزم الحكومة على المضي قدمًا في مشاريع التنمية في مجال شرايين الاتصالات في محافظة أردبيل، وقال: نحن بصدد صياغة واستكمال برامج محددة في مجال تطوير السكك الحديدية والنقل البري والبنية التحتية الجوية.

في هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور محافظ أردبيل ومجموعة من مديري المحافظات، نوقشت قضايا مختلفة، بما في ذلك بناء المدارس، والقضايا الاجتماعية، والتعليم، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في المحافظة.

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