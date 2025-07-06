اعتقال عنصر تابع للموساد في همدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب مسؤول العلاقات العامة في فيلق أنصار الحسين (ع) في محافظة همدان، عن اعتقال أحد عناصر جهاز مخابرات الكيان الصهيوني (الموساد) على يد الجنود المجهولين للإمام المهدي (ع) في جهاز مخابرات فيلق أنصار الحسين (ع) في همدان.

صرح العقيد علي أكبر كريم بور: "بناءً على مشاهدات استخباراتية وتدابير فنية تم اتخاذها، تم اعتقال أحد عملاء جهاز مخابرات النظام الصهيوني (الموساد) من قبل جنود الإمام الزمان (ع) المجهولين في منظمة الاستخبارات لفيلق أنصار الحسين (ع) في محافظة همدان".

وأضاف: "بسبب علاقاته الواسعة مع مجموعات مختلفة واستغلاله لإمكانات الفضاء الإلكتروني، كان هذا الشخص يجمع المعلومات من بعض منتسبي المراكز العسكرية والأمنية ويحاول تقديمها لأجهزة استخبارات معادية".

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