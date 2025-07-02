عملية للحرس الثوري الإيراني ضد 5 جواسيس إسرائيليين في خاش..إرهابيون يستغلون غطاءً محليًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت قيادة القدس الإقليمية التابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بيان قال انه بناء على البيان السابق بشأن اعتقال وقتل 52 عنصرًا إرهابيًا في جنوب شرق البلاد، نبلغ الشعب الإيراني الكريم واليقظ:

بعد الإجراءات الاستخبارية والعملياتية لمواجهة العناصر المرتزقة للكيان الصهيوني، تبيّن أن خمسة منهم، ومعظمهم من الرعايا الأجانب ولهم صلات مباشرة بأجهزة استخبارات الكيان الصهيوني، كانوا يعملون بهدف زعزعة الأمن في عمق البلاد والمشاركة في عمليات تخريبية، بما في ذلك عمليات باستخدام طائرات مُسيّرة.

حاولت هذه العناصر الخطيرة، مستغلةً الغطاء المحلي ومستغلةً مشاعر أهالي المنطقة الشرفاء، الفرار عبر الحدود الجنوبية الشرقية.

بدأت صباح أمس (الثلاثاء) عملية مطاردة واعتقال هؤلاء الأفراد في منطقة مدينة خاش، بالتعاون مع قوات الأمن والاستخبارات. ورغم العمليات الميدانية المكثفة، إلا أن هؤلاء الأفراد، للأسف، تمكنوا من الفرار وهم الآن فارّون. وخلال هذه العملية، تجاهل بعض الأهالي تحذيرات الضباط والمسائل الأمنية، وأصيبوا بجروح.

يُطلب من عامة الناس، وخاصةً سكان محافظة سيستان وبلوشستان والمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية، الإبلاغ فورًا عن أي حالات أو معلومات مشبوهة تتعلق بهذه العناصر الإرهابية إلى قوات الأمن وإنفاذ القانون عبر أنظمة الاتصالات الرسمية على الأرقام 110 و113 و114، كما شاركوا بفعالية في تحديد هوية العناصر السابقة واعتقالها.

تجدر الإشارة إلى أن الحفاظ على الأمن الوطني يتطلب اليقظة والتعاون والثقة المتبادلة بين الشعب والقوات التي تحمي أمن البلاد. يسعى أعداء هذه البلاد بكل قوتهم إلى زعزعة استقرار إيران الإسلامية، ولكن بدعم من الشعب الإيراني العظيم، سيتم إحباط جميع مؤامراتهم.

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