  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٢:١٤ م

عواقب صمت المجتمع العلمي العالمي تجاه جرائم الكيان الصهيوني في اغتيال العلماء

عواقب صمت المجتمع العلمي العالمي تجاه جرائم الكيان الصهيوني في اغتيال العلماء

يُعدّ هجوم الكيان الصهيوني على المبنى السكني الذي كان يتواجد فيه العالم الإيراني السيد محمد رضا صديقي صابر وعائلته في أستانة أشرفية، محافظة جيلان، إحدى أحلك الصفحات في سجل اغتيال هذا النظام للعلماء.

أفادت وكالة مهر للأنباء بينما كانت عائلة "صديقي صابر" تبحث عن لحظة هدوء وسكينة بعيدًا عن عنف حرب الكيان الصهيوني التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، كان الكيان الصهيوني يُحضّر خطة إجرامية أخرى.

أدت الخطة الإجرامية للكيان الصهيوني في النهاية إلى استشهاد العالم الإيراني و15 فردًا من عائلته وعدد من جيرانه؛ وكانت هذه الجريمة مروعة لدرجة أنه أمكن تحديد هوية بعض الضحايا من خلال فحص الحمض النووي.

ووفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا الفعل يُعتبر بلا شك جريمة حرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1960314

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات