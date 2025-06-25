القضاء الايراني ينفذ حكم الإعدام بحق 3 عملاء للموساد في أورميه

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم اعتقال إدريس علي نجل صالح، وآزاد شجاعي نجل عبد الرحمن، ورسول أحمد رسول نجل أحمد، الذين حاولوا استيراد معدات إلى داخل البلاد لاغتيال شخصيات، وتمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب والفساد في الأرض من خلال التعاون مع حكومات أجنبية معادية لصالح النظام الصهيوني.

تم تنفيذ الحكم على هؤلاء الجواسيس هذا الصباح بعد المرور بعملية الإجراءات الجنائية الكاملة وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا، وتم معاقبة إدريس عالي وآزاد شجاعي ورسول أحمد على أفعالهم وإعدامهم.

وحاول الأفراد المتورطون استيراد معدات إلى البلاد تحت غطاء شحنة من المشروبات الكحولية، وهو ما أدى في النهاية إلى اغتيال إحدى الشخصيات.

/انتهى/