جلال زاده: الأمريكيون مزّقوا كل ستائر حقوق الإنسان في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وحيد جلال زاده، في المؤتمر العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية: قبل بضع سنوات، طرح سماحة القائد فكرة بعنوان "حقوق الإنسان الأمريكية"، استنادًا إلى حقيقة أن الأمريكيين في الجمهورية الإسلامية ارتكبوا جرائم لا تُحصى في السنوات الماضية أو دعموا جرائم الآخرين.

وتابع: "أسبوعنا هذا هو أسبوع مراجعة وكشف حقوق الإنسان الأمريكية، ففي 27 يونيو 1981، تعرّض سماحة القائد لمحاولة اغتيال فاشلة، وفي 28 يونيو، ارتكبت منظمة مجاهدي خلق والجماعات الإرهابية جريمة اغتيال استهدفت الشهيد بهشتي و72 من رفاقه في مجمع سرجشمه. وهذه الجرائم مدعومة من الأمريكيين".

وصرح جلال زاده، رئيس المقر المركزي لأسبوع مراجعة وكشف حقوق الإنسان الأمريكية: "إن القصف الكيميائي لسردشت والهجوم الأمريكي على طائرة ركاب بلادنا فوق الخليج الفارسي بواسطة سفينة أمريكية، هما من أفعال الأمريكيين الأخرى ضد شعب بلادنا، ويمكننا سرد جرائم الأمريكيين والغرب ضد بلادنا كما لو كنا قطارًا".

وأضاف: "في أي حرب، تُهاجم المستشفيات والمدارس ومنازل الناس والسجون، وفي أي حرب، يُستهدف أساتذة الجامعات بسهام العدو السامة لكونهم مجرمين. لم يكن هناك ستار في مجال حقوق الإنسان لم يمزقه الأمريكيون والكيان الصهيوني في العالم.

واعتبر جلال زاده حرب الـ 12 يومًا مثالًا ملموسًا على حقوق الإنسان الأمريكية، وأكد: "الأيام الـ 12 الماضية مثال ملموس على حقوق الإنسان الأمريكية. يجب أن نشارك جميعًا في الجهاد من أجل شرح هذا النوع من حقوق الإنسان".

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