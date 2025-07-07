بلدية طهران تؤجر منازل لضحايا الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح رئيس منظمة إدارة الأزمات في مدينة طهران: "ستؤجر بلدية طهران خلال الأيام المقبلة وحدات سكنية لمن دُمرت منازلهم".

في 13 يونيو/حزيران من هذا العام، هاجم الكيان الصهيوني منازل سكان طهران. إثر هذه الهجمات، فقد عدد من الأشخاص منازلهم، وقامت بلدية طهران بإيوائهم مؤقتًا في فنادق.

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات في مدينة طهران: "ابتداءً من الغد، سينصب مسؤولو البلدية خيامًا أمام المنازل المدمرة ليتمكن الناس من زيارتها لتلقي الخدمات ومتابعة أوضاعهم".

ستؤجر البلدية منازل في نفس المكان الذي كانوا يسكنون فيه سابقًا، ومن المرجح أن تُدفع الإيجارات مطلع الأسبوع المقبل. وأكد مسؤولو المدينة أن البلدية ستدفع التكاليف أولًا، ثم ستُجري تسوية مع الحكومة.

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