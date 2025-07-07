اللواء صفوي: الجيش الإسرائيلي منهك وأنتجنا آلاف الصورايخ في اماكن آمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر اللواء السيد يحيى صفوي، مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الثورة الاسلامية وكبير مستشاريه ورئيس مؤسسة الشهيد الحاج قاسم سليماني لعلوم الدفاع المقدس، الشعب على حضوره الفاعل في تشييع شهداء العدوان الصهيوني، وقال: كما أكد الإمام الخميني(رحمه الله) إن شعبنا أفضل من أهل الكوفة في عهد الإمام علي (عليه السلام)، ومن أهل الحجاز في عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا أمرٌ أثبتته أحداث السنوات الست والأربعين الماضية، وحتى في هذه الأحداث الأخيرة، وأظهر نضجه وشجاعته وفهمه.

وتابع المستشار الأعلى للقائد الأعلى للقوات المسلحة بالإشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا، وقال: عادةً ما يبدأ القادة السياسيون الحروب بهدف فرض الإرادة السياسية لدولة أو أكثر على دولة أو أمة أخرى؛ وقد يسعى إلى الإطاحة بنظام سياسي أو تسليمه أو تفكيكه، أو إبرام اتفاقية مثل اتفاقيتي تركمانشاي وغلستان، أو السعي إلى إلغاء اتفاقية مثل اتفاقية الجزائر لعام ١٩٧٥.

وأشار إلى أن نتنياهو، وهو شخص شيطاني ومجرم بطبيعته، لم يقتل سوى ٦٠ ألف شخص في غزة لتحقيق أهدافه، وفي إيران، وفقًا للإحصاءات الرسمية، استشهد ٩٣٥ شخصًا عاديًا، فضلا عن القادة والعلماء، خلال الهجمات الأخيرة. ومع ذلك، فقد فشل في تحقيق جميع أهدافه، لأنه لم يتم إسقاط الجمهورية الإسلامية أو تفكيكها، ولم يتم تشتيت الشعب. بالطبع، على الرغم من أننا تعرضنا للأذى، فقد آذيناهم أيضًا.

وأشار إلى أن الصهاينة قد لحق بهم ضرر جسيم، وأنهم يديرون نشر الأخبار المتعلقة بذلك بصرامة، وتابع: "على مدى سبعين عامًا ونيف من وجوده المزيف، لم يشهد الكيان الصهيوني مثل هذا العار الذي لحق به عندما تحركت إيران ضد العدوان وأطلقت مئات الصواريخ على الأراضي المحتلة؛ صواريخ كان كل منها يحمل أكثر من 80 رأسًا حربيًا ويغطي مساحة 40 كيلومترً".

وأشار اللواء صفوي إلى أن نتنياهو الجاهل لم يعرف أمتنا أو قائدنا، وقال: لدينا قائد شجاع وحكيم ورحيم وذكي، وبفضل هذه الصفات، نجح بعد رحلة الإمام الخميني (رض) خلال 36 عامًا في إنقاذ سفينة الأمة الإيرانية من الحروب الإقليمية والصراعات الداخلية.

وتابع بالإشارة إلى مسألة اختيار خلفاء القادة الشهداء خلال حرب الـ 12 يومًا، قائلاً: من الإجراءات التي اتخذها قائد الثورة الاسلامية خلال الحرب الأخيرة أنه لم يمر يوم واحد على استشهاد القادة فعين قادة جدد، وبفضل قيادته، هاجمت القوات المسلحة لبلادنا الكيان الصهيوني بالصورايخ وكما هاجمت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

كما أوضح المستشار الأعلى للقائد الأعلى الاستراتيجية الصهيونية: لقد كانت الاستراتيجية الصهيونية خاطئة حتى الآن في مواجهة الفلسطينيين وإيران الإسلامية، لأنه على الرغم من تدمير 70% من أراضي غزة، وقتل 60 ألف إنسان، ترى حماس لا تزال على قيد الحياة. من ناحية أخرى، الجيش الإسرائيلي منهك، لأنه يقاتل في غزة منذ 21 شهرًا، وهذا ما دفع قواته إلى رفض العودة إلى الجيش.

أكد رئيس مؤسسة علوم وتربية الدفاع المقدس، أنه لم تتمكن أي دولة محتلة من البقاء في أرض محتلة حتى النهاية، مستشهدًا بالتاريخ؛ على سبيل المثال، حكم البريطانيون الهند لمدة 150 عامًا، لكن الهنود طردوهم في النهاية عام 1947، أو الفرنسيون الذين استعمروا الجزائر، طُردوا أخيرًا على يد الشعب الجزائري بعد 130 عامًا، وطُردوا الإيطاليون من ليبيا على يد الشعب بعد 30 إلى 40 عامًا. الأمريكيون، بعد احتلالهم أفغانستان لمدة 20 عامًا، أُجبروا أخيرًا على مغادرة هذا البلد من قبل الشعب. لذلك، يستعيد الشعب الفلسطيني أيضًا الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني.

وتابع اللواء صفوي مُصرّحًا بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لجميع مخططات العدو، وقال: يعلم الصهاينة أننا لم نستخدم الكثير من قدراتنا، كالبحرية وفيلق القدس، حتى الجيش لم يتحرك بكامل قوته؛ لقد أنتجنا آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة حتى الآن، ومكانها آمن. وبالطبع، يجب القول أيضًا إن الطاقة النووية السلمية وإنتاج الصواريخ هما ثمرة فكر وعلوم أصيلة، ولذلك لا يمكنهم تدمير هذا العلم.

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