نائب وزير الداخلية: لم يتوقف تقديم الخدمات اللائقة للشعب خلال فترة العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء مع مجموعة من المديرين التنفيذيين في مازندران بمدينة ساري، صرّح علي زينيوند قائلًا: في الأيام التي تعرضت فيها البلاد لأشد الهجمات، استطاعت محافظة مازندران ادارة فاعلة في ذروة الأزمة بحكمة وهدوء وتجربة نموذجية.

وفي إشارة إلى الظروف الخاصة التي سادت البلاد خلال حرب الاثني عشر يومًا، تحدث النائب السياسي لوزير الداخلية عن الأداء المتميز لإدارة المحافظة، وأعرب عن تقديره الخاص لمحافظ مازندران، قائلاً: "ركزت الحكومة بشكل خاص على مبدأي التجربة والجدارة في تعيين الحكام والمحافظين.. يتمتع ما يقرب من 30 محافظًا من المحافظات الـ 31 بخلفية مرتبطة بوزارة الداخلية، وقد أثبت هذا التماسك القائم على الخبرة كفاءته في إدارة الأزمة الأخيرة.

وفي إشارة إلى الأداء الدقيق والمدروس للمحافظات خلال الحرب، وأضاف: في ظل الظروف التي واجهت فيها البلاد اغتيالات لكبار القادة وهجمات صاروخية، واصلت محافظة مازندران، بقيادة محافظها الدؤوب، السير على طريق تقديم الخدمات اليومية، ولم يُلاحظ أي انقطاع في تلبية احتياجات الشعب.

كما أشار نائب وزير الداخلية إلى ترتيبات وزارة الداخلية لتوفير السلع والوقود المتنقل والدقيق على الطرق والمحافظات المزدحمة التي يرتادها المسافرون، وخاصة في محافظة مازندران، وأشار إلى: أن سلوك الشعب الهادئ والمتزن أدى إلى حوكمة قوية ومقبولة في ذروة الحرب؛ وكان هذا ثمرة تضافر الخبرة والحكمة والثقة العامة.

كما أعلن محافظ مازندران في هذا الاجتماع أن السلع الأساسية متوفرة بكثرة في متاجر المحافظة، وقال: مع تشكيل مقر إدارة الأزمات، أصبحت تلبية احتياجات المحافظات الأخرى والمسافرين أولوية.

أعرب مهدي يونسي رستمي عن ارتياحه لتعاون المواطنين مع المسؤولين خلال فترة حرب الاثني عشر يومًا، وقال: لقد اتُخذت إجراءات جيدة في محافظة مازندران لكسب رضا نسبي.

وأكد أنه إلى جانب إدارة الأزمات، نولي اهتمامًا أيضًا لتنفيذ برامج التنمية في المحافظة، وأوضح: يتم الاهتمام بجميع جوانب المحافظة وفقًا للخطة.

وأعلن محافظ مازندران أنه خلال حرب الاثني عشر يومًا، لم نواجه نقصًا في إنتاج وتوزيع الدجاج في المحافظة، وقال: "لقد تم توفير المساحة المناسبة لإنتاج الدجاج وذبحه بشكل جيد".

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