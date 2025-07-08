اختراق قناة "إيران انترنشنال" بالكامل وتحديد هوية 71 ألف شخص أرسلوا رسائل لهذه القناة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن بعض وسائل الإعلام المحلية، أعلن قراصنة "حنظلة" اختراق قناة إيران انترنشنال بالكامل، وتعطيل جميع أنظمتها وخوادمها وبنيتها التحتية للاتصالات، وسرقة معلوماتها الداخلية. تشمل هذه المعلومات مراسلات سرية، ومعلومات شخصية للموظفين، وسجلات مالية، واتصالات مع مؤسسات أجنبية. كما قيل إن نشر هذه البيانات سيبدأ قريبًا.

وأعلن قراصنة "حنظلة": "حاليًا، تم اختراق الحساب الرئيسي لاستقبال الرسائل على قناة إيران انترنشنال بالكامل، وهو الآن تحت سيطرتنا". هذه القناة، التي استخدمت لفترة طويلة كـ "خط اتصال آمن" للاتصال بالمخبرين والجواسيس والخونة والعملاء الأجانب، أصبحت الآن تحت تصرفنا بالكامل.

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