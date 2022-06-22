مجموعة "عصا موسى" تعلن اخترقها معلومات ثلاثة مسؤولين عسكريين صهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، نشرت مساء اليوم الأربعاء، أرقام هواتف لثلاثة مسؤولين عسكريين صهاينة وأعلنت مسؤوليتها عن اختراق أجهزة الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المجموعة في مقطع فيديو، أنها حصلت على رقم هاتف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، وقائد سابق للجبهة الشمالية في الأراضي المحتلة ، ورئيس سابق لوحدة MIA في وكالة التجسس الصهيونية (الموساد).

وكتبت مجموعة قراصنة عصا موسى بالعبرية والانجليزية تحت عنوان "لقد حذرناكم" لقد بدأتم هذه القصة ولكن نهايتها ستكون على ايدينا وستلحق بكم أضرارا لا يمكن إصلاحها في الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية ومن الآن فصاعدًا، عليكم أن تدفعوا ثمن كل دم يراق وانتظروا هجمات مركبة ضخمة، "هدفنا واضح ومحدد ودقيق."

وأعلن المكتب الإلكتروني للكيان الصهيوني مؤخرًا عن سماع دوي صفارات الإنذار غير المبرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب هجوم إلكتروني. وزعم هذا المكتب أن إيران كانت وراء الخلل فني في هذه الأنظمة.

وتبنت مجموعة عصا موسى مسؤوليتها عن هذا الاختراف في الوقت الذي كانت قد اقدمت مؤخرا على اختراق شبكة الكهرباء التابعة للكيان الصهيوني.

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