إحباط هجوم للكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة حول شركة فولاد خوزستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلنت العلاقات العامة لشركة فولاد خوزستان في بيانها: "إلى الشعب الغيور في إيران الإسلامية، نود إبلاغكم أنه في أعقاب اعتداء الكيان الصهيوني على الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الطائرات المسيرة التابعة لهذا الكيان بالهجوم على شركة فولاد خوزستان، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إحباط الهجوم بنجاح ودقة، ولم يتعرض أي من الأقسام الإنتاجية أو الإدارية أو الداعمة لأي أضرار".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لسقوط أحد الطائرات في محيط الشركة، تعرض أحد المارة لإصابة، وتم نقله بسرعة إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

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