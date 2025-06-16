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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:١٣ م

إحباط هجوم للكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة حول شركة فولاد خوزستان

إحباط هجوم للكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة حول شركة فولاد خوزستان

أصدرت العلاقات العامة لشركة فولاد خوزستان بيانًا حول إحباط محاولات اختراق الطائرات المسيرة التابعة للكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلنت العلاقات العامة لشركة فولاد خوزستان في بيانها: "إلى الشعب الغيور في إيران الإسلامية، نود إبلاغكم أنه في أعقاب اعتداء الكيان الصهيوني على الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الطائرات المسيرة التابعة لهذا الكيان بالهجوم على شركة فولاد خوزستان، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إحباط الهجوم بنجاح ودقة، ولم يتعرض أي من الأقسام الإنتاجية أو الإدارية أو الداعمة لأي أضرار".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لسقوط أحد الطائرات في محيط الشركة، تعرض أحد المارة لإصابة، وتم نقله بسرعة إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

/انتهى/

رمز الخبر 1959427
یاسر المصری

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