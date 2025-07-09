عراقجی: العدوان الإسرائيلي يُعرّض أمن واستقرار غرب آسيا للخطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مساء الثلاثاء بولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان وأجرى محادثات معه.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون. وأكد وزير خارجية بلادنا التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الجوار الأخرى على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكدًا استعداد إيران لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما أشاد وزير الخارجية بموقف المملكة العربية السعودية المسؤول في إدانة الاعتداءات على إيران، وشرح وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الوضع الأمني في المنطقة في أعقاب الهجمات العسكرية الإجرامية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، مؤكدًا: "إن العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، والذي انتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك نظام حظر الانتشار النووي، قد عرّض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا بأكملها لخطر غير مسبوق، وأن الموقف المتماسك والحاسم لدول المنطقة ضده دليل على الإجماع الإقليمي على ضرورة إيجاد حلول جماعية لمواجهة توسع الكيان الفصل العنصري الصهيوني وحروبه".

وأعرب ولي عهد المملكة العربية السعودية عن ارتياحه للتوجه المتزايد نحو التفاهم والتعاون بين البلدين الإسلاميين العظيمين، وقال: "إن القيادة السعودية عازمة على مواصلة هذا المسار وتطوير العلاقات في جميع المجالات".

وأكد ولي العهد السعودي إدانة العدوان العسكري على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، واعتبر أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يعتمد على التعاون والتفاهم بين دول المنطقة، وأكد: أن السعودية ستستخدم كل قدراتها لمنع تصعيد انعدام الأمن واستخدام الأدوات الدبلوماسية لحل القضايا، وهي مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة في هذا الصدد.

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