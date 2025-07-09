عراقجي: دول المنطقة تتحمل مسؤولية مشتركة في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني قال أثناء لقاء جمعه بنظيره السعودي: "نحن ندين استمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والاحتلال المستمر للأراضي الإسلامية، والهجمات المستمرة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا. وأود التأكيد على المسؤولية المشتركة لدول المنطقة في مواجهة التهديد الذي تشكله هيمنة الكيان الصهيوني وإثارة الحروب."

وأضاف :"نؤكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك."

من جانبه وفي إشارة إلى الموقف المبدئي للسعودية ودول أخرى في المنطقة في إدانة العدوان وانتهاك سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية بذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الوضع، وأعلن استعداد السعودية لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

/انتهى/