صحيفة معاريف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة "بازان "للنفط بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت صحيفة معاريف أن "مجلس التخطيط والبناء يناقش اليوم أمراً بمنح إعفاء من رخصة البناء لأعمال الترميم في مجمع بازان، الذي تضرر بشدة جراء الصواريخ الإيرانية".

وقال رئيس جمعية مدن خليج حيفا لحماية البيئة إن الإعفاء من رخصة البناء هو الأداة الأكثر تطرفًا في قانون التخطيط والبناء، مضيفًا أنه في هذه الحالة تم استخدامه بناءً على مبررات ثبت لاحقًا خطأها أثناء الحرب مع إيران.

وبحسب الصحيفة تُعد مصفاة حيفا، التي تغطي نحو ثلثي استهلاك الوقود في إسرائيل، من المنشآت الحيوية التي تضررت بشدة، لا سيما في محطة الطاقة المركزية وخطوط الأنابيب والبنية التشغيلية.

لذلك دفعت وزارة الداخلية بمسودة أمر طوارئ يتيح الترميم السريع دون الحاجة إلى تصاريح بناء، لكن مع فرض قيود بيئية صارمة.

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