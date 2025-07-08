اللواء موسوي: امريكا لم تبخل بأي مساعدة للكيان الصهيوني في عدوانه على ايران ولكننا تصدينا له بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية: "أُعرب عن شكري العميق للحكومة القطرية على مواقفها القيّمة في إدانة المعتدين على الأراضي الإيرانية. قطر من الدول التي دعمت بحزم نضال الشعب الفلسطيني المظلوم. لقد تم اثبات احقية إيران في حرب الـ 12 يومًا المفروضة على العالم، وتبيّن للعالم أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يلتزمان بأي مبادئ أو أعراف دولية".

وأضاف اللواء موسوي: "لم تبخل الولايات المتحدة بأي مساعدة للكيان الصهيوني في حرب الـ 12 يومًا هذه، وبذلت كل ما في وسعها لتوفير المعلومات والدعم اللوجستي الكامل لعمليات الكيان الدفاعية ضد الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية. لقد تصدت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدوان بكل قوتها، وردّت على المعتدين بكل ما أوتيت من قوة".

كما قال خالد بن محمد العطية في هذا الاتصال بدوره: "أدانت قطر عدوان إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ البداية، وأعلنت للأطراف المتنازعة أن الحكومة القطرية لن تسمح باستخدام مجالها الجوي وأراضيها للحرب، ودعت دائمًا إلى حل القضية بالحوار والدبلوماسية".

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