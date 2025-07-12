هجوم وحشي للمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة «معا»، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» أكّدا مقتل شاب فلسطيني على يد مستوطنين في رام الله بالضفة الغربية. في المقابل، تشير مصادر إعلامية إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عشرات آخرين.

وقع الاعتداء قرب قرية سنجل، حيث احتجّ السكان الفلسطينيون على بناء مستوطنة إسرائيلية بشكل غير قانوني، فقوبلوا بهجوم عنيف من المستوطنين.

وبحسب المصادر، أقدم المستوطنون على إحراق ممتلكات الفلسطينيين ورشقهم بالحجارة خلال الاعتداء.

ورغم عنف الهجوم، لم يتم حتى الآن اعتقال أي من هؤلاء المستوطنين.

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