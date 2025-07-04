الخارجية الايرانية تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف "إسماعيل بقائي" الاعتداءات المتواصلة التي يشنها الجيش الصهيوني على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين وتجمعات سكانية ومواقع توزيع المساعدات الحيوية بأنها جرائم حرب غير مسبوقة.

وأشار إلى الاعتداءات المتكررة المستهدفة لمراكز تجمع اللاجئين، فضلاً عن القصف الوحشي لمدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة، وحمل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من مؤيدي ومبرري الکیان المحتل والمدافعين عنه مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

واعتبر مزاعم سلطات الکیان الصهيوني المتكررة بشأن ضم الضفة الغربية بالكامل إلى الأراضي التي يحتلها الکیان الصهیوني مؤشرًا خطيرًا على الطموحات التوسعية للکیان، داعيًا إلى تحرك عاجل وجاد من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومواجهة المخطط الاستعماري الهادف إلى طمس فلسطين كأمة وهوية تاريخية عريقة.

وأشاد أيضاً بالجهود المتواصلة التي تبذلها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" فرانشيسكا ألبانيزي"، في فضح الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الکیان الصهيوني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وأدان الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وغيرها من داعمي الکیان الصهيوني لإسكات المقررة.

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