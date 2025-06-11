اولمرت: حرب غزة شخصية وتهدف إلى بقاء نتنياهو السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت قال في أحدث تعليقاته على الحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ان الرأي السائد في الكيان الإسرائيلي هو أن استمرار الحرب في غزة ليس له أي غرض مبرر.

وأضاف أولمرت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "إن حرب غزة قد تعرض حياة الأسرى للخطر. إنها حرب شخصية تستهدف بقاء نتنياهو السياسي".

وأكد"في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من الجوع، يمنع الكيان الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع، ومن الواضح أن سياسة حكومة نتنياهو تصب في صالح هذا التوجه".

حذّر أولمرت بن غفير وسموتريتش (وزيران متطرفان في حكومة نتنياهو) يريدان تدمير سكان غزة. لديهما رأي واحد بشأن سكان الضفة الغربية، ثم يسعيان إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني قد قال في تصريحات سابقة إن الحكومة الحالية للكيان ليست سوى عصابة إجرامية برئاسة بنيامين نتنياهو.

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