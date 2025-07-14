اللواء موسوي: أي تهديد لإيران سيُقابل برد حاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس أركان القوات المسلحة بمجموعة من المحاربين وقائد هذه القوة خلال زيارة إلى القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي وتحدث معهم.

وفي هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، ثمن اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، جهود الشهيد العميد علي حاجي زاده، وإسهاماته البارزة في دفع الخطط الاستراتيجية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي وتعزيز قدرات البلاد الصاروخية والطائرات المسيرة. واعتبر دوره في تعزيز قوة إيران الدفاعية وردعها في وجه الأعداء دائمًا وملهمًا للأجيال القادمة من المدافعين عن الوطن الإسلامي.

ووصف رئيس أركان القوات المسلحة القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني بأنها قوة مشرفة، وأضاف: "كان عرض القوة الجوفضائية خلال هذه الحرب المفروضة التي استمرت ١٢ يومًا أعظم بكثير مما قدمته حتى الآن، بل وأهم من العمليات الكبرى في فترة الدفاع المقدس".

وأكد اللواء موسوي أن وجود جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها لم يتعرضا قط للتهديد بهذه الطريقة، وأضاف: "لقد نجحت القوة الجوفضائية، بعون الله، في قطع أعناق الأعداء وقطع أيديهم".

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة أن هيئة البناء والإنتاج تعمل بسرعة وقوة وعلى مدار الساعة، وقال: "نؤمن بأن عزيمة هؤلاء المقاتلين وإرادة وقدرة وشجاعة أبناء الثورة الإسلامية الأوفياء لن تدع راية الجنرالات العظماء الذين فقدناهم في هذه الحادثة تسقط الى الارض، وستواصل مسيرتها حتى النصر الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي معرض إشارته إلى الاستعدادات العملياتية والاستراتيجية لهذه القوة، قال: "بفضل الله، وبناءً على الإجراءات التي أعلنها "اليد على الزناد"، نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي سوء تقدير ومغامرات جديدة محتملة للعدو".

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