العميد نائيني: العدو لم يفهم جوهر القوة الإيرانية ولن ينجو اذا ارتكب حماقة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد علي‌ محمد نائيني، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، قال في تصريح للصحفيين على هامش مراسم أربعين شهداء القوة الجوفضائية للحرس: "رسالة تكريم الشهداء تعكس عمق المحبة الكامنة في قلوب أبناء المجتمع تجاه هؤلاء الأعزاء."

وفي إشارة إلى أداء الأعداء على مدى العقود الماضية، أضاف: "خلال السنوات الـ46 الماضية، لم يفهم العدو إطلاقًا جوهر القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وفي حديثه عن الحرب التي استمرت 12 يومًا، قال نائيني: "العنصر الأساسي في قوة الردع هو ما تجلّى بوضوح في هذه المعركة. مراسم اليوم، التي أُقيمت بمناسبة أربعين شهداء القوة الجوفضائية، ذكّرتني بمراسم تأبين والد الشهيد القائد قاسم سليماني في كرمان، حيث اجتمع حشد كبير من مختلف أطياف المجتمع في مصلى المدينة. وقد قال حينها الحاج قاسم: ’أنا أعرف كل واحد من هؤلاء الناس‘. واليوم أيضًا، نرى الحشود الحاضرة في مراسم تأبين الشهيد حاجي‌ زاده قد جاءت بدافع المحبة، ونشهد ذات المشاعر عند ضريحه."

وتابع قائلاً: "العدو استهدف إيران القوية، ويسعى وراء إيران مجردة من عناصر القوة، لكنه لا يدرك ما هو عنصر قوتنا الأساسي. الصواريخ، البرنامج النووي، الدفاع الجوي، والقدرات الدفاعية هي عناصر ردع حقيقية ظهرت جليًا في الحرب الأخيرة. العدو ظنّ أنه باستهداف العلماء النوويين والقادة العسكريين، سيؤدي ذلك إلى انتفاضة شعبية تُسقط النظام، لكنها كانت حسابات خاطئة تمامًا، كما حدث في أيلول/سبتمبر 1980، حين ارتكب العدو الخطأ ذاته وتلقى الرد المناسب."

وفي ختام تصريحه، وحول التهديدات الأخيرة من قادة الكيان الصهيوني، شدد نائيني على أن: "الأعداء جرّبوا ردّ فعلنا سابقًا، وإذا أقدم الكيان الصهيوني مرة أخرى على ارتكاب حماقة، فليس من المؤكد أن نتركه ينجو هذه المرة."