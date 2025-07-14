عارف يؤكد ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية ورؤوس اموال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الجمهورية الاول، خلال تراسه اجتماع المجلس الاعلى الستراتيجي لخطة التنمية الخمسية السابعة في البلاد اليوم الاثنين؛ بمشاركة وزراء العدل والثقافة والاقتصاد، وامين مجلس الوزراء، ورئيسي مؤسسة التخطيط والموازنة والبنك المركزي، الى جانب الناطقة باسم الحكومة، وغيرهم من كبار المسؤولين والمدراء الحكوميين.

ودعا عارف، الجهات المعنية لدى السلطات الايرانية العليا، للتركيز على طمأنة اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وتحفيزهم على الاستثمار في ايران، مما يؤدي الى تعزيز الاستثمارات الداخلية.

من جانبها، قدمت وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الاجتماع، تقريرا حول الحزم الاقتصادية المعتمدة لديها في سياق استقطاب الاستثمارات الاجنبية والحصول على تمويلات دولية، وتطوير امن الاستثمارات ومنع هروب راس المال، وذلك في إطار دعم المشاريع الاعمارية والتنموية، وتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية السابعة.