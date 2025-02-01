سالاريه: مقر تشابهار الوطني للإطلاق سيكتمل قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه بشأن آفاق صناعة الفضاء الإيرانية وفقًا لخطة التنمية السابعة: في مجالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك البنية التحتية، وتطوير تقنيات الفضاء الراقية مثل الأقمار الصناعية والمشغلات، وكذلك في مجال تطوير التطبيقات في الخطة السابعة هناك خطة تطوير محددة مسبقًا.

واعتبر مقر تشابهار الوطني للإطلاق أحد محاور تطوير البنية التحتية في الخطة التنموية السابعة، وتابع: "سيتم الانتهاء من هذا المقر في وزارة الاتصالات وسنصل إلى نقطة تشغيلها قريبا جدا".

كما أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن تطوير المختبرات وفقا لخطة التنمية السابعة. مضيفا: "سنقوم بتطوير منصة الإطلاق وكتلة النقل المدارية في المشاريع المتعلقة بهذا المجال، وأيضا في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية، لدينا نظام فضائي وأقمار صناعية .

كما ذكر تطوير التطبيقات كواحدة من المهام الأخرى لخطة التنمية السابعة لمنظمة الفضاء الإيرانية، قائلاً: "لقد توقعنا العديد من البرامج لتطوير التطبيقات المتعلقة بالحصول على صور وبيانات الأقمار الصناعية، وكلها واضحة "وتم تحديدها بشكل شفاف في خطة التنمية." والآن يتم تنفيذ برامجنا حسب الجدول الزمني المحدد في خطة التنمية، وبطبيعة الحال نحن الآن في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج.

/انتهى/