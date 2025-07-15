الاتحاد الأوروبي: يجب استئناف المفاوضات مع إيران

اشارت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى ان الدبلوماسية هي الحل الأمثل لحلّ القضية الإيرانية، معلنة استعداد الاتحاد الأوروبي لاستئناف التفاوض مع إيران.