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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ م

الاتحاد الأوروبي: يجب استئناف المفاوضات مع إيران

الاتحاد الأوروبي: يجب استئناف المفاوضات مع إيران

اشارت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى ان الدبلوماسية هي الحل الأمثل لحلّ القضية الإيرانية، معلنة استعداد الاتحاد الأوروبي لاستئناف التفاوض مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت : الدبلوماسية هي الحل الأمثل لحلّ القضية الإيرانية.

وأضافت: يجب استئناف المفاوضات مع إيران. الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع إيران.

رمز الخبر 1960621

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