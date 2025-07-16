صعود إيران إلى قائمة أفضل 20 وجهة سياحية عالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أنوشيروان محسني بندبي، نائب وزير السياحة، خلال اجتماع مجلس سياسات الموقع الإلكتروني الدولي "زيارة إيران" الذي عُقد بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والناشطين الإعلاميين في قاعة الخليج الفارسي بوزارة السياحة، أن إيران صعدت إلى قائمة أفضل 20 وجهة سياحية عالمية في الربع الأول من عام 2025.

وأشار التحليلات الموثقة التي نشرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وقال: "هذه الإحصائيات تغطي الاشهر الثلاثة في الشتاء المنصرم، وهي الفترة التي شهدت فيها إيران أفضل أداء إقليمي في جذب السياح الدوليين قبل الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وأصبحت نموذجًا للاستقرار والجاذبية وتنوع الوجهات السياحية".

وأضاف محسني بندبي: "هذا الموقع ليس دليلاً على القدرات السياحية الفعلية لإيران فحسب، بل هو أيضاً دليل على صنع السياسات الذكية، وتضافر جهود القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، واستخدام الرواية الصحيحة لوجه إيران الحقيقي في العالم. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى مواصلة وتعميق مسار التسويق الدولي."

وأكد على دور موقع "VisitIran" الرسمي كبوابة إيران للسياح من جميع أنحاء العالم، قائلاً: "يجب أن يتجاوز هذا الموقع مجرد نظام معلومات، ليصبح قاعدة شاملة للدبلوماسية العامة، وتسويق الوجهات السياحية، وإدارة الانطباعات، وبناء علامة سياحية وطنية."

وعدد نائب وزير السياحة الأنشطة القادمة على هذه المنصة على النحو التالي: إعادة تصميم هيكل ومحتوى الموقع بناءً على تحليل أذواق وسلوكيات السياح المستهدفين، وتصميم دليل سفر ذكي وتفاعلي، والاستفادة من قدرات شبكات التواصل الاجتماعي لخلق روايات محلية عن السفر إلى إيران، وتحديد مؤشرات تقييم الفعالية، وتوفير محتوى متعدد الوسائط بمشاركة النخب والناشطين المحليين وخبراء التسويق الدوليين.

وأكد قائلاً: إن الحضور المتزامن لممثلي القطاعين العام والخاص في مجلس صنع القرار لهذا الموقع الإلكتروني يُمثل فرصة استثنائية لتحويل "VisitIran" إلى علامة تجارية مؤثرة في صناعة السياحة العالمية، من خلال الاستفادة من القدرة التشاركية والرؤية الاستراتيجية.

واختتم محسني بندبي حديثه معربًا عن أمله في أن استعادة المكانة العالمية للسياحة الإيرانية، من خلال التغلب على الأزمة الأخيرة، لن تكون فكرة بعيدة المنال، بل هدفًا ممكنًا وفي متناول اليد، في ظل التآزر الوطني وإضفاء طابع ذكي على الرواية الإيرانية.

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