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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م

القاء القبض على جاسوس من الجنسية الأوروبية في همدان

القاء القبض على جاسوس من الجنسية الأوروبية في همدان

أعلن الادعاء العام في همدان عن القاء القبض على جاسووس للكيان الصهيوني يحمل الجنسية الأوروبية ودخل البلاد بصفة سائح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدعي العام في همدان: دخل هذا الشخص ، الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية ، إيران تحت غطاء السياحة واعتقل من قبل جنود الإمام زمان (عج) في مؤسسة أنصار الحسين الاستخباراتية للحرس الثوري في همدان.

ووفقا للملاحظات الفنية وسلسلة من التدابير الاستخباراتية من قبل قوات الأمن، تبين أن هذا الشخص كان جزءا من شبكة تجسس منظمة للكيان الصهيوني، والتي كانت لها مهمة خاصة في مجال جمع المعلومات الحساسة وتعطيل أنظمة الهجوم والصواريخ في البلاد.

واضاف المدعي العام : حاول هذا الجاسوس الصهيوني ، الذي دخل البلاد بهوية مزيفة وتحت ستار السياح ، التواصل والحصول على بيانات استراتيجية من خلال التواصل مع بعض الناس والتسلل إلى طبقات مختلفة.

رمز الخبر 1959811

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