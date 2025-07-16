ايران تعلن عن زيادة بنسبة 85% في الصادرات إلى أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا صفري، في إشارة إلى إحصاءات التجارة الإيرانية مع الدول الأفريقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام: "شهدت الصادرات إلى أفريقيا زيادة بنسبة 85% خلال هذه الفترة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ كما واجهنا خلال هذه الفترة انخفاضًا في الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات، مما أدى إلى نمو الميزان التجاري بنسبة 113%".

ووفقًا لرئيس مكتب أفريقيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ارتفع عدد الدول المستهدفة لصادرات إيران في القارة الأفريقية من 27 دولة إلى 32 دولة.

وفي معرض تحليله لأسباب نمو التجارة الخارجية الإيرانية مع الدول الأفريقية، قال: يبدو أن أحد أسباب زيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية هو انعقاد قمة التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، وهو أمر يمكن تحقيقه بسرعة أكبر من خلال تنفيذ موافقات المقر الرئيسي لأفريقيا.

ووفقًا لمنظمة تنمية التجارة، اختتم صفري حديثه باقتراح: "في ظل التطورات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وانخفاض الدعم المالي، والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادرات هذه الدول، ينبغي أن تتجه استراتيجيات التجارة مع أفريقيا نحو تصدير المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية والاستثمار في الإنتاج الخارجي في الدول الأفريقية. وهي استراتيجية تتبعها دول مثل الصين في أفريقيا منذ سنوات".

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