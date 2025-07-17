من الآن فصاعداً..تشغيل مطارات البلاد 24 ساعة في اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة الطيران المدني في بيان لها: بناءً على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني ونتيجة لمراجعات أمنية وسلامة مفصلة في الوضع الحالي في البلاد، فإن جميع مطارات البلاد نشطة وجاهزة لتقديم الخدمات الجوية لمواطنينا الأعزاء كالمعتاد.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقرارات المتخذة، سيكون مطار مهرآباد الدولي مفتوحًا لخدمة المسافرين من الساعة 4:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً. وبالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح بالرحلات التعليمية والترفيهية حتى إشعار آخر.

في ضوء خطة العودة التدريجية للرحلات الجوية إلى الأوضاع الطبيعية، يرجى من مواطنينا الأعزاء التوجه إلى المطارات بعد التنسيق مع شركات الطيران وشراء التذاكر، والامتناع عن الذهاب مباشرة إلى المطارات.

وفي هذا الصدد، تؤكد منظمة الطيران المدني، في ظل تزايد الطلب على السفر، أن بعض المواقع والقنوات الوهمية وغير المرخصة تستغل الظروف القائمة لبيع تذاكر وهمية بأسعار غير عادية. لذلك يُطلب من الجمهور شراء التذاكر فقط من خلال مكاتب شركات الطيران ومكاتب خدمات السفر الجوي والأنظمة الإلكترونية المرخصة رسميًا.

تعلن منظمة الطيران المدني، تأكيداً على حماية حقوق المسافرين والحفاظ على النظام في سوق بيع التذاكر، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية ضد أي مخالفة، بما في ذلك البيع غير القانوني، والمبالغة في الأسعار، وخداع المسافرين من قبل أي وكيل مبيعات.

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