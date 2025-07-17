السيد السيستاني يُعزّي بفاجعة ’هايبر ماركت’ الكوت شرق العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب في بيان، "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينتكم العزيزة، الذي أودى بحياة العشرات من روّاده وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى، وإذ نتقدم اليكم ولا سيما الى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان وعلى المصابين بالشفاء العاجل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".



يشار الى ان حريقا كبيرا التهم بناية الهايبر ماركت في مدينة الكوت وأدى الحادث الى استشهاد نحو 77 مدنيا، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن المفقودين.

/انتهى/