رابع هجوم مسير يستهدف حقل نفطي لشركة أمريكية بدهوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان الجهاز: "صباح اليوم الأربعاء 16 تموز 2025، في الساعة 7:14، تم شن هجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة “هاند أويل” الأمريكية في بعذرة، قضاء شيخان، التابع لمحافظة دهوك. ولحسن الحظ، لم تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن حقول نفط تابعة لشركة DNO في إدارة زاخو المستقلة تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيانٍ له، أن الهجوم الأول نُفّذ بين الساعة 6:00 و6:15 صباحاً بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين، واستهدف حقل DNO في منطقة پێشخابوور ضمن إدارة زاخو المستقلة.

وأضاف البيان أن هجوماً آخر وقع في الساعة 7:00 صباحاً بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقل DNO في منطقة تاوكێ، التابعة لزاخو.

وأكد البيان أن الهجمات خلّفت أضراراً مادية فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

في غضون ذلك، أشار جهاز مكافحة الإرهاب في بيانٍ منفصل عن تعرض حقل هاند النفطي الأميركي في منطقة باعدري بقضاء شيخان في محافظة دهوك لهجومٍ مماثل بطائرةٍ مسيرة عند الساعة 7:14 من صباح اليوم الأربعاء.

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