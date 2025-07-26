السفير الإيراني الجديد لدى الصين يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر "عبد الرضا رحماني فضلي"، السفير الإيراني الجديد لدى الصين، يوم الجمعة، مراسم استلام أوراق اعتماد السفراء في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وقدّم أوراق اعتماده للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبعد مراسم استلام أوراق اعتماد السفراء، ألقى الرئيس الصيني كلمة رحّب فيها بحضور ممثلي الدول الجدد لدى الصين، وطلب منهم نقل أطيب تمنياتهم لقادة وشعوب بلدانهم.

كما أعرب شي جين بينغ عن أمله في أن يُسهم السفراء الجدد، بما يتمتعون به من فهم شامل وعميق للصين، إسهامات إيجابية في تعميق الصداقة بين الصين والدول الأخرى، وتعزيز تبادلاتها مع العالم.

وأكد الرئيس الصيني اعتزاز الصين الدائم بصداقتها مع شعوب جميع الدول، قائلاً: إن الصين مستعدة للتعاون الشامل مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وتعزيز التبادلات في مختلف المجالات.

وقال شي: إن الصين تسعى إلى توسيع التعاون على أعلى مستوى مع الدول الأخرى، وتقاسم سوقها الضخمة معها، وخلق فرص جديدة للتنمية، والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، قائلاً: إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى للحفاظ على النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، وتعزيز الصداقة والتعاون، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وعُيّن عبد الرضا رحماني فضلي سفيرًا جديدًا لإيران لدى الصين بموجب مرسوم رئاسي قبل نحو شهرين. بالإضافة إلى مسؤوليته عن سفارة بلادنا في بكين، عُيّن ممثلًا خاصًا ومفوضًا لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية.

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