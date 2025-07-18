السفير الإيراني في ألمانيا يحذر من عواقب توسيع مفهوم الدفاع عن النفس إلى الدفاع الوقائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، مجيد نيلي، رداً على التقرير الأخير لمركز الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لا شك أن غزو النظامين الإسرائيلي والأمريكي لإيران يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأضاف: يؤكد تقرير صادر عن المركز العلمي في البرلمان الألماني(البوندستاغ) أيضًا على عدم وجود مبرر قانوني لهذه الهجمات؛ ومنها: وفقاً للمادة 51 والمادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن هذه الهجمات تفتقر إلى أي أساس قانوني؛ إن توسيع مفهوم الدفاع عن النفس ليشمل الدفاع الوقائي ممارسة خطيرة وتهديد للنظام القانوني الدولي.

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