الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات التي وجهها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي رفض الاتهامات التي وجهت في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بعض الأفراد الإيرانيين ووصفها بأنها عمل غير قانوني ومدمر وغير مبرر.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ادعاء دعم إيران للأعمال الإرهابية في أوروبا بأنه سخيف ولا أساس له من الصحة، ووصف إصرار بعض الحكومات الأوروبية على اتهام إيران ونشر الأكاذيب ضدها بأنه إسقاط واضح يهدف إلى تحويل الرأي العام المحلي والدولي عن الدعم المنهجي لهذه الحكومات للإرهاب، وكذلك جرائم الكيان الصهيوني في غزة ومنطقة غرب آسيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه ينتقدون إيران ويفرضون عليها عقوبات بذرائع كاذبة، في حين يلتزمون الصمت إزاء العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران وقتل المواطنين الإيرانيين، بل ويسعون إلى تبريره ودعمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين إيرانيين تحت ذرائع وادعاءات كاذبة تفتقر إلى أي وثائق أو أدلة هو إجراء تعسفي يتناقض مع القواعد والأسس الأساسية لحقوق الإنسان ويستلزم المسؤولية الدولية للحكومات المقترحة وداعميها.

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